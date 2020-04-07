شكرا لمتابعة خبر عن قيمة الدعم المقدم للعاملين في تطبيقات توصيل الطلبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة الدعم المقدم للعاملين في تطبيقات توصيل الطلبات.

وذكرت، من خلال حسابها الخاص ببوابة العمل الحر عبر موقع تويتر، أن الدعم هو عبارة عن دعم مالي يصرف للعامل في الخدمة بواقع 15 ريال لكل طلب منجز تضاف إلى دخل مندوب التوصيل الذي يعمل في تطبيقات توصيل الطلبات، وتعتمد على عدد طلبات التوصيل.

يذكر أن الوزارة أطلقت، مؤخرًا بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج خاص بأبطال التوصيل يتضمن حوافز مالية، ويمكن التقديم عليها من خلال بوابة العمل الحر: أضغط هنا .