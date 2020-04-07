توزيع 500 مظلة على رجال الأمن بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): قام مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، بتوزيع 500 مظلة شمسية وحقيبة معقمات على رجال الأمن في مراكز ونقاط التفتيش على مداخل ومخارج مكة المكرمة. قام مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، بتوزيع 500 مظلة شمسية وحقيبة معقمات على رجال الأمن في مراكز ونقاط التفتيش على مداخل ومخارج مكة المكرمة. جاء ذلك خلال فترة عملهم الصباحي وإطلاعهم بمهام مسؤولياتهم الكبيرة تحت درجات حرارة الشمس المتقلبة هذه الأيام. وعكست المبادرة قوة العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، حيث حرص كل منهما على الآخر.

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