بالفيديو.. جريان السيول وهطول البرد بالقصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): أظهر مقطع فيديو، جريان السيول غرب الهبيرية شمال غرب القصيم، وكذلك مشاهد للبرد في المحلاني غرب القصيم. أظهر مقطع فيديو، جريان السيول غرب الهبيرية شمال غرب القصيم، وكذلك مشاهد للبرد في المحلاني غرب القصيم. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية والقصيم. وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، إذ ستستمر حتى الساعة الـ11 مساء اليوم الثلاثاء.

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