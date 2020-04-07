شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدَا الأربعاء على المملكة.

ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من المناطق الشرقية، تبوك، الوسطى والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.