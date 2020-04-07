شكرا لمتابعة خبر عن محافظة جدة: لا صحة لإغلاق مخبز الدانوب بالخالدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت محافظة جدة، عدم صحة إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية، مؤكدة أنه تم إغلاق مخبز بردري بجوار الدانوب الخالدية.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن الإغلاق جاء لوجود إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا، داعين من زار هذا الموقع خلال الأسبوعين الماضية اتباع الاشتراطات الوقائية بالحجر المنزلي والتوجه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على ٩٣٧.

Advertisements

وقال الدانوب: " نفيدكم بأنه غير صحيح ماتم نشره مؤخراً ولم يتم إغلاق فرع الخالدية، وننوه على عدم نشر الشائعات التي تتسبب في إثارة الرعب وزعزعة الأمن وهي من الجرائم الإلكترونية التي حذرت منها الجهات الرسمية، وسنحتفظ بحقنا بإتخاذ الاجراءات القانونية بكل من قام بنشر الإشاعات".

وكان الدانوب، قد أوضح أن الموظف الذي ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا في المخبز الموجود بفرعه بمركز السلام مول بجدة، عُزل احترازيًا منذ تاريخ 6 شعبان، وتم إبلاغ الجهات المختصة بذلك، قبل ظهور نتائج التحليل أمس والتي جاءت إيجابية.

وشدّد على أنه جرى إغلاق المخبز احترازيًا وعزل كافة المخالطين، لضمان سلامة العملاء، و ستُجرى عملية تعقيم شامل للفرع للتأكد من سلامته.