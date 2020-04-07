شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تفاصيل مبادرة أمانة المنطقة الشرقية للتغليف الحراري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية كافة المطاعم ومحال الخضار والفواكه بالتغليف الحراري، وذلك لضمان وصول المنتج للمستهلك بطريقة آمنة.

وأوضحت الأمانة أنها قامت، في إطار المبادرة، بتوزيع أكثر من 150 ألف كيس بلاستيكي حراري، وحوالي 100 ألف كيس ورقي.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التى اتخذتها الأمانة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.