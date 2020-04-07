شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأمطار الغزيرة على المنطقة الشرقية والقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية والقصيم. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية والقصيم. وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البدر وسيول وشبه انعدام في الرؤية، إذ ستستمر حتى الساعة الـ11 مساء اليوم الثلاثاء.

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