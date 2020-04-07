كلمة خادم الحرمين عن أبطال الصحة بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يُصادف اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل، يوم الصحة العالمي، والذي لابد فيه من إعطاء أبطال الصحة حقهم؛ نظير جهودهم تجاه المرضى، خاصة في مواجهة فيروس يُصادف اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل، يوم الصحة العالمي، والذي لابد فيه من إعطاء أبطال الصحة حقهم؛ نظير جهودهم تجاه المرضى، خاصة في مواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وترصد "صدى"، جزءًا من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" يوم 24 رجب الماضي عن أبطال الصحة، إذ قال: " نشكر كل الجهات الحكومية على جهودها، ونخص العاملين في المجال الصحي، أولئك الذين يقدمون جهودًا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة ". وأظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد، مدى التضحيات التي يقدمها أبطال الصحة تجاه المرضى، إذ أصر أطباء سعوديون على البقاء في الدول التي انتشر بها المرض لتقديم خدماتهم لهم.

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