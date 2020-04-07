شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد يهاجم المخالفين من المشاهير: فكوا الناس من شركم والزموا الصمت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقومون ببث مقاطع فيديو لمخالفتهم لتعليمات وزارة الصحة أو لتقاليد المجتمع.

وكتب الأمير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"كل يوم طالع لنا واحد أو وحدة من المشاهير أو يدورون شهرة بمقطع يخالف تعليمات وزارة الصحة أو يسيء لرجال الأمن أو شيء يستفر المجتمع إذا ما عندكم محتوى تقدموه بحساباتكم إلزموا الصمت وفكوا الناس من شركم ومقاطعكم التافه".

يذكر أن عدد من مشاهير مواقع التواصل تمت القبض عليهم مؤخرًا، لقيامهم بتسجيل وبث مقاطع فيديو مخالفة، وكان آخرها مقطع الشاي المقزز.