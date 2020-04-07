شكرا لمتابعة خبر عن استثناء 5 أنشطة جديدة من قرار منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن عدد من الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول 24 ساعة، وهي: خدمات المطاعم للطلبات الخارجية، مغاسل الملابس، ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي والدواجن والأسماك، مراكز الصيانة السريعة للمركبات داخل محطات الوقود، العاملون في الجمعيات الخيرية والمتطوعين ومراكز الأحياء.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على اشتراطات عمل المطاعم لتقديم خدمات التوصيل المنزلي عبر زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون البلدية و القروية من خلال الرابط التالي اضغط هنا .

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وكانت الوزارة قد كشفت عن أنشطة مستثناة صباح اليوم، هي: فنيو السباكة والكهرباء والتكييف، أعمال الصيانة والتشغيل، محلات الغاز، صهاريج الصرف الصحي؛ حيث لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناه من منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدئائها أثناء فترة المنع.

وقررت الداخلية تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 8 / 1441هـ .