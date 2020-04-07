شكرا لمتابعة خبر عن اليابان تقدم عقارا مضادا للأنفلونزا مجانا لـ20 دولة بينهم المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، عن توفير عقار أفيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة؛ ويهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
قال موتيجي إن قائمة الدول العشرين التي ستتلقى الدواء، تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والمملكة وتركيا، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتمامًا.
وكانت اليابان قدمت أيضا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منحة قدرها مليون دولار لشراء وتوزيع الدواء، المعروف أيضًا باسم “فافيبيرافير”، الذي تم تطويره من قبل شركة تابعة لشركة فوجيفيلم هولدنجز.
ويعتبر الدواء أنه فعال مع مرضى فيروس كورونا، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة منه.
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