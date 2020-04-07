الأرصاد تتوقع «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية في 10 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، غدًا الأربعاء، في 10 مناطق بالمملكة.
وقالت «الأرصاد» في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من المناطق الشرقية، تبوك، الوسطى والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.
كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وتصل سرعتها إلى 42 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
ويشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بمختلف المناطق خلال طقس غد الأربعاء.
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