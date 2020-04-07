وزارة الصحة: 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 615 حالة

أعلنت وزارة الصحة، منذ قليل، تعافي 64 حالة جديدة في المملكة ليصل إجمال المتعافين إلى 615 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 3 حالات، ليصل إجمال عدد الوفيات إلى 41 حالة، وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع "937"، للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

ونبّهت وزارة الصحة -في وقت سابق- إلى أن "المملكة تسجّل أعدادًا منخفضة مقارنة بعديد من الدول، بسبب الإجراءات التي اتخذتها"، وحذّر من أن "التراخي في الالتزام بالتعليمات يزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا". وقال إن "التباعد الاجتماعي يمثّل فرصة أعلى لحماية الأفراد من الفيروس".

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