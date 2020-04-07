تسمية 10 قضاة أعضاء في المحكمة العليا

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الزهراني، فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد العسكر، فضيلة الشيخ سعد بن سعود البديع، فضيلة الشيخ عيسى بن راشد القعيمي، فضيلة الشيخ علي بن سمحان الأحمري، فضيلة الشيخ عبدالله بن شديد البشري، فضيلة الشيخ سعد بن محمد المنيف، فضيلة الشيخ سعد بن محمد الهزاني، فضيلة الشيخ عقيل بن طراد الشمري، فضيلة الشيخ أحمد بن محمود الأزوري. تطوير وتقدم

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، مشيرا إلى أن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم.

ثقة كريمة

قال الصمعاني: «إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم». ورفع أصحاب الفضيلة الأعضاء من جانبهم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء.