السعودية اليوم / الهيئة الملكية بينبع تنفذ 1150 جولة رقابية للحد من فيروس كورونا



ينبع 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

نفذت الهيئة الملكية بينبع 1150 جولة رقابية بمدينة ينبع الصناعية قامت بها الفرق الميدانية المتخصصة بإدارة خدمات الأملاك على المحال التجارية ومنشآت الأطعمة والأنشطة التموينية والتجارية ذات العلاقة بالمستهلك وذلك تعزيز للجهود الصحية للوقاية من تفشي فيروس

وشملت الجولات محال بيع المواد التموينية والمطاعم والأنشطة الأخرى التي يرتادها المستهلكون، كما ألزمت المنشآت المختصة بتقديم المأكولات والمشروبات بمنع تقديمها في الداخل, وجرى إغلاق صالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الجهات الصحية المختصة, ولقرارات لمنع انتشار فيروس كورونا في أماكن التجمعات.

كما تضمنت الجولات الرقابية أكثر من 750 زيارة تفتيشية للمحلات التجارية، وإتلاف 115 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك, فيما جرى تطبيق 11 غرامة مالية على بعض المنشآت المخالفة بالمدينة.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية جهودها لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

// انتهى //

19:43ت م

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ينبع 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسنفذت الهيئة الملكية بينبع 1150 جولة رقابية بمدينة ينبع الصناعية قامت بها الفرق الميدانية المتخصصة بإدارة خدمات الأملاك على المحال التجارية ومنشآت الأطعمة والأنشطة التموينية والتجارية ذات العلاقة بالمستهلك وذلك تعزيز للجهود الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.وشملت الجولات محال بيع المواد التموينية والمطاعم والأنشطة الأخرى التي يرتادها المستهلكون، كما ألزمت المنشآت المختصة بتقديم المأكولات والمشروبات بمنع تقديمها في الداخل, وجرى إغلاق صالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الجهات الصحية المختصة, ولقرارات لمنع انتشار فيروس كورونا في أماكن التجمعات.كما تضمنت الجولات الرقابية أكثر من 750 زيارة تفتيشية للمحلات التجارية، وإتلاف 115 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك, فيما جرى تطبيق 11 غرامة مالية على بعض المنشآت المخالفة بالمدينة.وتواصل الفرق الرقابية الميدانية جهودها لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.// انتهى //19:43ت م0175

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