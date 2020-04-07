

تونس 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

شدد وزير الخارجية التونسي نورالدين الري على ضرورة تفعيل التضامن الدولي في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الإنسانية جمعاء، جراء تفشي جائحة

وأكد الوزير التونسي خلال اتصال هاتفي اليوم، مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية " الفرنكوفونية "، لويز موشيكيوابو، على دور منظمة الفرنكوفونية في هذا الشأن، من خلال حشد الدعم وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للحد من التداعيات الصحية والتنموية لهذا الفيروس .

من جهتها، أكدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التزام المنظمة على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتداعيات جائحة كورونا.

كما جرى خلال الاتصال تأكيد الوزير التونسي أهمية توفير أفضل الظروف لإنجاح الدورة الثامنة عشرة لمنظمة الدول الناطقة بالفرنسية "الفرنكوفونية"، التي ستستضيفها تونس خلال شهر ديسمبر القادم.

// انتهى //

19:26ت م

0172



تونس 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسشدد وزير الخارجية التونسي نورالدين الري على ضرورة تفعيل التضامن الدولي في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الإنسانية جمعاء، جراء تفشي جائحة كورونا وأكد الوزير التونسي خلال اتصال هاتفي اليوم، مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية " الفرنكوفونية "، لويز موشيكيوابو، على دور منظمة الفرنكوفونية في هذا الشأن، من خلال حشد الدعم وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للحد من التداعيات الصحية والتنموية لهذا الفيروس .من جهتها، أكدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التزام المنظمة على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتداعيات جائحة كورونا.كما جرى خلال الاتصال تأكيد الوزير التونسي أهمية توفير أفضل الظروف لإنجاح الدورة الثامنة عشرة لمنظمة الدول الناطقة بالفرنسية "الفرنكوفونية"، التي ستستضيفها تونس خلال شهر ديسمبر القادم.// انتهى //19:26ت م0172

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تشدد على ضرورة تفعيل التضامن الدولي للحد من التداعيات الصحية والتنموية لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.