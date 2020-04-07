السعودية اليوم / عدسة "واس" توثق توفّر المخزون العلاجي في صيدليات محافظة ينبع



ينبع 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

ورصدت "واس" جهود الجهات الرقابية المعنية في التأكد من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن والتشديد على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك وما يحتاج إليه من تلك الصيدليات, حيث تستقبل الصيدليات عملائها بصورة اعتيادية لشراء ما يحتاجونه من المستلزمات الطبية المختلفة.

وأكد العاملون بالصيدليات أن هناك تنسيقاً مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة لتوفير المخزون لجميع المستلزمات الطبية سواء الأدوية أو مستلزمات الأطفال أو المستلزمات الضرورية الأخرى, منوهين بالإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

// انتهى //

19:22ت م

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ينبع 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم, خلال جولاتها الميدانية المستمرة ومنها على الصيدليات المنتشرة بمحافظة ينبع, توفر المستلزمات الصحية والطبية والمواد الاستهلاكية الأخرى وتطبيقها التعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.ورصدت "واس" جهود الجهات الرقابية المعنية في التأكد من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن والتشديد على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك وما يحتاج إليه من تلك الصيدليات, حيث تستقبل الصيدليات عملائها بصورة اعتيادية لشراء ما يحتاجونه من المستلزمات الطبية المختلفة.وأكد العاملون بالصيدليات أن هناك تنسيقاً مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة لتوفير المخزون لجميع المستلزمات الطبية سواء الأدوية أو مستلزمات الأطفال أو المستلزمات الضرورية الأخرى, منوهين بالإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.// انتهى //19:22ت م0171

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.