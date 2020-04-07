السعودية اليوم / تخصصي الطائف يفعل خدمة "الزيارة الافتراضية" لأقسام التنويم



الطائف 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

فعل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف "الزيارة الافتراضية", حيث استفاد المرضى وذويهم من خدمة الاتصال المرئي من خلال إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة تجربة المريض في تنفيذها.

وأسهمت الخدمة في تطبيق المعايير لمكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس

وقدمت تقنية المعلومات بالمستشفى خدمات تقنية شملت خدمة الانترنت والربط الشبكي على أجهزة المرضى المنومين من خلال رمز باركود لتفادي انتشار العدوى, كما تم إدخال برامج تواصل على أيباد خاص بالمستشفى لتمكين ذوي المرضى في العناية المركزة والمتوسطة من التواصل مع الطبيب المسؤول عن الحالة المرضية المنومة بالقسم, حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة 34 شخصا من ذوي المرضى, إضافة إلى تفعيل وإدخال برامج الاجتماعات وتوفير البدائل في حال حدوث عطل, وذلك لتسهيل تقديم الخدمة على أعلى جودة من خلال عقد 12 اجتماعا يضم 18 عضوا حتى الآن لقيادات المستشفى .

واستحدثت إدارة تقنية المعلومات فريق تقني تحت مسمى CIRT مكون من 9 أفراد مهمته الأساسية المحافظة على سير العمل دون أعطال على مدار الساعة وطوال الأسبوع وكذلك للحالات الطارئة عند استحداث أقسام جديدة في ظل هذه الأزمة. حيث قام الفريق باستحداث قسمين مؤقتة قسم الباطنة وقسم العلاج التنفسي للكشف عن الكورونا وأيضا تم تركيب 6 نقاط شبكة وتم تجهيز وتوفير 12 جهازا حاسوبيا و6 أجهزة متنقلة portable كما تم إنشاء 45 حساب للمستخدمين الجدد الخاص بالنظام الطبي لخدمة الأطباء وتسهيل مهمتهم العلاجية.

// انتهى //

19:19ت م

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الطائف 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسفعل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف "الزيارة الافتراضية", حيث استفاد المرضى وذويهم من خدمة الاتصال المرئي من خلال إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة تجربة المريض في تنفيذها.وأسهمت الخدمة في تطبيق المعايير لمكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 , حيث بلغ عدد المستفيدين من الزيارات باستخدام منصات وبرامج التواصل الاجتماعي بأقسام التنويم 107 مرضى كان لها الدور في الوقاية من العدوى والحد من التجمعات والازدحام داخل المنشأة الصحية وداخل غرف أقسام التنويم خلال الأسبوعين المنصرمة .وقدمت تقنية المعلومات بالمستشفى خدمات تقنية شملت خدمة الانترنت والربط الشبكي على أجهزة المرضى المنومين من خلال رمز باركود لتفادي انتشار العدوى, كما تم إدخال برامج تواصل على أيباد خاص بالمستشفى لتمكين ذوي المرضى في العناية المركزة والمتوسطة من التواصل مع الطبيب المسؤول عن الحالة المرضية المنومة بالقسم, حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة 34 شخصا من ذوي المرضى, إضافة إلى تفعيل وإدخال برامج الاجتماعات وتوفير البدائل في حال حدوث عطل, وذلك لتسهيل تقديم الخدمة على أعلى جودة من خلال عقد 12 اجتماعا يضم 18 عضوا حتى الآن لقيادات المستشفى .واستحدثت إدارة تقنية المعلومات فريق تقني تحت مسمى CIRT مكون من 9 أفراد مهمته الأساسية المحافظة على سير العمل دون أعطال على مدار الساعة وطوال الأسبوع وكذلك للحالات الطارئة عند استحداث أقسام جديدة في ظل هذه الأزمة. حيث قام الفريق باستحداث قسمين مؤقتة قسم الباطنة وقسم العلاج التنفسي للكشف عن الكورونا وأيضا تم تركيب 6 نقاط شبكة وتم تجهيز وتوفير 12 جهازا حاسوبيا و6 أجهزة متنقلة portable كما تم إنشاء 45 حساب للمستخدمين الجدد الخاص بالنظام الطبي لخدمة الأطباء وتسهيل مهمتهم العلاجية.// انتهى //19:19ت م0169

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