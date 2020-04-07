السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا " في العراق إلى 1122 إصابة.



بغداد 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "

وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى وذي قار وواسط ودهوك.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 65 حالة. فيما تم تسجيل 29 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 373 حالة.

// انتهى //

19:17ت م

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بغداد 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس " كورونا " في العراق إلى 1122 إصابة مؤكدة, بعدما تم تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكدة, 44 منها في محافظة النجف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى وذي قار وواسط ودهوك.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 65 حالة. فيما تم تسجيل 29 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 373 حالة.// انتهى //19:17ت م0167

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