السعودية اليوم / أمانة تبوك تلزم المحال التجارية بالمنطقة بتوفير صناديق نفايات خاصة بمخلفات القفازات والكمامات



تبوك 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

ألزمت أمانة منطقة تبوك جميع المحال التجارية بالمنطقة بشأن زيادة اتخاذ تدابير وقائية على المحلات، بتوفير صناديق نفايات خاصة بمخلفات القفازات والكمامات، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمنع انتشار

وتضمنت تلك التدابير زيادة تعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة لتلك الأنشطة واتباع الممارسات الاحترازية الجيدة.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى ضرورة التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة ، والحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة ، والحرص على التأكد من تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق ، والمحافظة على التباعد المجتمعي بين المتسوقين ، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها.

كما أهابت بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

// انتهى //

19:16ت م

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تبوك 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسألزمت أمانة منطقة تبوك جميع المحال التجارية بالمنطقة بشأن زيادة اتخاذ تدابير وقائية على المحلات، بتوفير صناديق نفايات خاصة بمخلفات القفازات والكمامات، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعليمات وتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.وتضمنت تلك التدابير زيادة تعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة لتلك الأنشطة واتباع الممارسات الاحترازية الجيدة.وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى ضرورة التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة ، والحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة ، والحرص على التأكد من تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق ، والمحافظة على التباعد المجتمعي بين المتسوقين ، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها.كما أهابت بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.// انتهى //19:16ت م0166

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