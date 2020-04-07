السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ 2536 جولة تفتيشية على الأسواق والمرافق التجارية والغذائية بالجبيل الصناعية



الجبيل 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

نفذت إدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل 2536 جولة تفتيشية على المرافق الغذائية والأسواق التجارية الواقعة بمدينة الجبيل الصناعية، وذلك امتداداً لمساعيها الدؤوبة للمحافظة على صحة وسلامة مستفيدي مدينة الجبيل الصناعية من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتقال وتفشي فيروس

وطبقت الهيئة جملة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى رفع مستوى التعقيم والنظافة وتوفير المعقمات والكمامات بالمرافق التجارية وأجهزة الصرافات الآلية, وإيقاف تناول الأطعمة بالمرافق الغذائية في صالات الطعام ونظام البوفيه المفتوح, إضافة إلى تغليف الخضروات والفواكه بالأسواق التجارية وتفعيل خدمة الطلب والتوصيل المنزلي لسكان مدينة الجبيل الصناعية.

ومنحت الهيئة (155) منجزاً يختص بالرخص التجارية في نظام شامل الذي يُعد من الأنظمة التقنية التي تستخدمها الهيئة, بالإضافة إلى إيقاف (166) نشاطاً حسب التعليمات الصادرة بذلك ومنح غرامات لسبعة محلات مخالفة للأنظمة.

// انتهى //

19:10ت م

0163



الجبيل 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسنفذت إدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل 2536 جولة تفتيشية على المرافق الغذائية والأسواق التجارية الواقعة بمدينة الجبيل الصناعية، وذلك امتداداً لمساعيها الدؤوبة للمحافظة على صحة وسلامة مستفيدي مدينة الجبيل الصناعية من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتقال وتفشي فيروس كورونا وطبقت الهيئة جملة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى رفع مستوى التعقيم والنظافة وتوفير المعقمات والكمامات بالمرافق التجارية وأجهزة الصرافات الآلية, وإيقاف تناول الأطعمة بالمرافق الغذائية في صالات الطعام ونظام البوفيه المفتوح, إضافة إلى تغليف الخضروات والفواكه بالأسواق التجارية وتفعيل خدمة الطلب والتوصيل المنزلي لسكان مدينة الجبيل الصناعية.ومنحت الهيئة (155) منجزاً يختص بالرخص التجارية في نظام شامل الذي يُعد من الأنظمة التقنية التي تستخدمها الهيئة, بالإضافة إلى إيقاف (166) نشاطاً حسب التعليمات الصادرة بذلك ومنح غرامات لسبعة محلات مخالفة للأنظمة.// انتهى //19:10ت م0163

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