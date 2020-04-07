السعودية اليوم / صحة حفر الباطن تطلق حملة لتوعية العمال بطرق الوقاية من فيروس كورونا بعدة لغات



حفر الباطن 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

أطلقت صحة حفر الباطن حملة توعوية ميدانية لتوعية العاملين في صناعية حفر الباطن بكيفية الوقاية من فيروس

وتضمنت الحملة, توعية العمال بحسب لغاتهم بأهمية الوقاية من الفيروس من خلال النظافة الشخصية وعدم لمس الوجه باليدين، وتوضيح طرق غسلهما بالشكل الصحيح، وتعريفهم بالسلوكيات الخاطئة لتجنبها وتقديم النصائح لهم عند ظهور الأعراض التنفسية، وكيفية اتباع إجراءات العزل الصحي في المنزل ومتى يتم العزل الصحي.

وقامت الحملة بتوزيع دليل صحي يحتوي على مجموعة من الأسئلة الشائعة عن هذا الوباء والإجابة عليها بعدة لغات، لرفع معدل الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

19:06ت م

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حفر الباطن 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسأطلقت صحة حفر الباطن حملة توعوية ميدانية لتوعية العاملين في صناعية حفر الباطن بكيفية الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) والتأكد من التزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.وتضمنت الحملة, توعية العمال بحسب لغاتهم بأهمية الوقاية من الفيروس من خلال النظافة الشخصية وعدم لمس الوجه باليدين، وتوضيح طرق غسلهما بالشكل الصحيح، وتعريفهم بالسلوكيات الخاطئة لتجنبها وتقديم النصائح لهم عند ظهور الأعراض التنفسية، وكيفية اتباع إجراءات العزل الصحي في المنزل ومتى يتم العزل الصحي.وقامت الحملة بتوزيع دليل صحي يحتوي على مجموعة من الأسئلة الشائعة عن هذا الوباء والإجابة عليها بعدة لغات، لرفع معدل الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين.// انتهى //19:06ت م0162

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