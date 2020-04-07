السعودية اليوم / الحكومة السودانية: سلوك المجتمع في السودان في التعامل مع كورونا مقلق



الخرطوم 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

رجح رئيس اللجنة العليا لدرء مخاطر

وشدد تاور في تصريح اليوم، على أن الوضع غير مطمئن إذا استمر على ما هو عليه، وأن ما يدعو للقلق هو السلوك العام للمُجتمع في تعامله مع خطر الجائحة، واستهانته بتوجيهات وتعليمات الجهات المُختصة والدوائر الصحية، مضيفاً مع عدم الالتزام الواضح من المُواطنين، والازدياد المُستمر في حالات الإصابة والاِشتباه قد نلجأ إلى تطبيق الحظر الكامل قريباً لإلزام المُواطنين باتّباع طرق الوقاية والبقاء في منازلهم لحمايتهم أولاً، وحماية المجتمع منهم.

ودافع تاور عن قرار الحظر الكلي المُرتقب بالقول: "إذا استمر الوضع كما هو عليه، فإنّه من واجبنا اتخاذ الإجراء الذي يحمي عامة الناس من خطر المُتهاونين"، منبها إلى أنّ مُنظّمة الصحة العالمية تتوقّع انفجار الوضع بالسُّودان وخروجه عن السَّيطرة.

// انتهى //

19:06ت م

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الخرطوم 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسرجح رئيس اللجنة العليا لدرء مخاطر كورونا بالسودان عضو مجلس السيادة، صديق تاور لجوء الدولة إلى فرض حظر كامل للتجوال قريباً، لافتاً النظر إلى أنه خيار لا بُدّ منه لوقف انتشار الوباء، مُع استمرار ظهور إصابات جديدة بالفيروس ما يعد مؤشراً خطيرا.وشدد تاور في تصريح اليوم، على أن الوضع غير مطمئن إذا استمر على ما هو عليه، وأن ما يدعو للقلق هو السلوك العام للمُجتمع في تعامله مع خطر الجائحة، واستهانته بتوجيهات وتعليمات الجهات المُختصة والدوائر الصحية، مضيفاً مع عدم الالتزام الواضح من المُواطنين، والازدياد المُستمر في حالات الإصابة والاِشتباه قد نلجأ إلى تطبيق الحظر الكامل قريباً لإلزام المُواطنين باتّباع طرق الوقاية والبقاء في منازلهم لحمايتهم أولاً، وحماية المجتمع منهم.ودافع تاور عن قرار الحظر الكلي المُرتقب بالقول: "إذا استمر الوضع كما هو عليه، فإنّه من واجبنا اتخاذ الإجراء الذي يحمي عامة الناس من خطر المُتهاونين"، منبها إلى أنّ مُنظّمة الصحة العالمية تتوقّع انفجار الوضع بالسُّودان وخروجه عن السَّيطرة.// انتهى //19:06ت م0161

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