شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك ..إلزام المحال بتوفير صناديق لمخلفات القفازات والكمامات والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت تلك التدابير زيادة تعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة لتلك الأنشطة واتباع الممارسات الاحترازية الجيدة.
وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى ضرورة التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة ، والحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة ، والحرص على التأكد من تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق ، والمحافظة على التباعد المجتمعي بين المتسوقين ، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها.
كما أهابت بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.
كانت هذه تفاصيل خبر تبوك ..إلزام المحال بتوفير صناديق لمخلفات القفازات والكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.