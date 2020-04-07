محمد بن مسعود - الدمام - الإغلاق لـ"مخبز بردري" بجواره.. لوجود إصابتين مؤكدتين بكورونا نفت محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية. وقالت: "لا صحة لإغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية، وللتصحيح تم إغلاق مخبز بردري بجوار الدانوب الخالدية؛ لوجود إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا". ودعت محافظة جدة "من زار هذا الموقع خلال الأسبوعين الماضيين، إلى اتباع الاشتراطات الوقائية بالحجر المنزلي، والتوجه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937. فيروس كورونا الجديد 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 06:56 PM Advertisements الإغلاق لـ"مخبز بردري" بجواره.. لوجود إصابتين مؤكدتين بكورونا محافظة جدة تنفي إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية محافظة جدة تنفي إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية نفت محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية. وقالت: "لا صحة لإغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية، وللتصحيح تم إغلاق مخبز بردري بجوار الدانوب الخالدية؛ لوجود إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا". ودعت محافظة جدة "من زار هذا الموقع خلال الأسبوعين الماضيين، إلى اتباع الاشتراطات الوقائية بالحجر المنزلي، والتوجه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937. الكلمات المفتاحية ، محافظة جدة تنفي إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة جدة تنفي إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.