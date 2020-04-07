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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا إلى 10075، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 487، وفقاً لما أعلنه المركز الأفريقي للسيطرة على المرض والوقاية.
وأفاد المركز في بيان اليوم، أن حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا قد انتشرت في 52 دولة أفريقية، لافتاً النظر إلى أن نحو 913 حالة من بين المصابين بالمرض قد تعافوا في القارة حتى اليوم.
وأظهرت أرقام نشرها المركز أيضاً أنه تم تسجيل نحو 897 حالة إصابة جديدة مؤكدة في القارة منذ تقرير المركز الذي صدر يوم الأحد، حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة من 9178 أمس الاثنين إلى 10075 اليوم، كما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من 414 أمس إلى 487 حالة وفاة اليوم.
فيروس كورونا الجديد
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 07:01 PM
انتشر في 52 دولة بالقارة السوداء.. 913 تعافوا من المرضأفريقيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا ووفاة 487 شخصاً
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا إلى 10075، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 487، وفقاً لما أعلنه المركز الأفريقي للسيطرة على المرض والوقاية.
وأفاد المركز في بيان اليوم، أن حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا قد انتشرت في 52 دولة أفريقية، لافتاً النظر إلى أن نحو 913 حالة من بين المصابين بالمرض قد تعافوا في القارة حتى اليوم.
وأظهرت أرقام نشرها المركز أيضاً أنه تم تسجيل نحو 897 حالة إصابة جديدة مؤكدة في القارة منذ تقرير المركز الذي صدر يوم الأحد، حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة من 9178 أمس الاثنين إلى 10075 اليوم، كما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من 414 أمس إلى 487 حالة وفاة اليوم.
، أفريقيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا ووفاة 487 شخصاً ،
المصدر : الخليج 365
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