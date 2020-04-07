، "فايرفوكس" تطرح تحديثًا يجعل البحث على الإنترنت أسرع كثيرًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - طرحت شركة "موزيلا" تحديثًا جديدًا لمتصفح الإنترنت الخاص بها "فايرفوكس"، والذي أشارت إلى أنه يجعل البحث عبر الإنترنت أسرع كثيرًا.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "فايرفوكس" التزمت بإصدار تحديثها الجديد رغم المصاعب الدولية المتمثلة في تفشي وباء "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت أن تحديث "فايرفوكس" الجديد يتميز بتصميم جديد لشريط العناوين، بحيث يجعل البحث أسرع كثيرًا.

كما أن سرعة تحميل الإنترنت عبر المتصفح الجديد أسرع بصورة كبيرة، علاوة على أن شريط العناوين بات يسمح بتكبيره عند إجراء عملية البحث، بحيث تظهر أسماء المواقع بخط أكبر وباقي الروابط بصورة أصغر.

كما أدخل "فايرفوكس" أيضًا "عمليات بحث أكثر ذكاءً"، والتي تعرض كلمات رئيسية إضافية بالخط العريض أثناء الكتابة.

كما تفترح التقنية الجديدة "سلاسل بحث" يمكن أن تساعد المستخدم في العثور على ما يبحث عنه بشكل أسرع.

وسيؤدي النقر على شريط العناوين الآن إلى عرض مواقع الويب الأكثر زيارة تلقائيًا أيضًا.

وفي حالة فتح أحد هذه المواقع بالفعل، سيعرض Firefox اختصار "التبديل إلى Tab أخرى" بجوار عنوان URL الخاص به.

بالإضافة إلى الإعلان عن ميزات شريط العناوين الجديدة، تؤكد موزيل للمستخدمين أنه يمكنها الالتزام بجدول إصدار فايرفوكس لعام 2020 على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وقالت موزيلا: "نريد توفير وصول غير متقطع للخدمات الحيوية الحكومية والصحية".

وتابع: "لقد أعطينا أولوية لإصلاح بعض المشكلات، واتخذنا بعض الخطوات لتجنب تغييرات الشحن التي قد تؤثر سلبًا على تجربة المستخدم أو ربما تؤدي إلى تعطل بعض المواقع الإلكترونية."