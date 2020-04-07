، "الشؤون البلدية" تحدّد 8 شروط يجب توافرها في مندوبي التوصيل ،

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حدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ثمانية شروط يجب توافرها في مندوبي التوصيل عن طريق التطبيقات خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.
وجاءت الشروط على النحو الآتي: أن يكون سعوديًّا، وألا يقلّ عمره عن 18 سنة، وعدم وجود سوابق عليه، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ووجود بطاقة تعريفية، وشهادة صحية أو فحص طبي.
كما تضمّنت الشروط: لبس القفازات والكمامات أثناء عملية التسليم، وفحص الحرارة لجميع مندوبي التوصيل بشكل دوري، والتوقف عن التوصيل في حال ظهور أي أعراض مرضية عليه.
وأكّدت على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، وإلزام المندوبين بالنظافة واستخدام المعقمات خلال عملية تسليم الطلبات.فيروس كورونا الجديد
"الشؤون البلدية" تحدّد 8 شروط يجب توافرها في مندوبي التوصيلعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-07
حدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ثمانية شروط يجب توافرها في مندوبي التوصيل عن طريق التطبيقات خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.
وجاءت الشروط على النحو الآتي: أن يكون سعوديًّا، وألا يقلّ عمره عن 18 سنة، وعدم وجود سوابق عليه، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ووجود بطاقة تعريفية، وشهادة صحية أو فحص طبي.
كما تضمّنت الشروط: لبس القفازات والكمامات أثناء عملية التسليم، وفحص الحرارة لجميع مندوبي التوصيل بشكل دوري، والتوقف عن التوصيل في حال ظهور أي أعراض مرضية عليه.
وأكّدت على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، وإلزام المندوبين بالنظافة واستخدام المعقمات خلال عملية تسليم الطلبات.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
06:34 PM
أكّدت على إلزامهم بالنظافة واستخدام المعقمات خلال عملية التسليم
حدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ثمانية شروط يجب توافرها في مندوبي التوصيل عن طريق التطبيقات خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.
وجاءت الشروط على النحو الآتي: أن يكون سعوديًّا، وألا يقلّ عمره عن 18 سنة، وعدم وجود سوابق عليه، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ووجود بطاقة تعريفية، وشهادة صحية أو فحص طبي.
كما تضمّنت الشروط: لبس القفازات والكمامات أثناء عملية التسليم، وفحص الحرارة لجميع مندوبي التوصيل بشكل دوري، والتوقف عن التوصيل في حال ظهور أي أعراض مرضية عليه.
وأكّدت على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، وإلزام المندوبين بالنظافة واستخدام المعقمات خلال عملية تسليم الطلبات.
، "الشؤون البلدية" تحدّد 8 شروط يجب توافرها في مندوبي التوصيل ،
المصدر : الخليج 365
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