، "تجارة نجران" تنفذ جولات رقابية على مزارع الدواجن ،

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نفّذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، جولات رقابية على شركات ومزارع الدواجن وإنتاج البيض بالمنطقة؛ للوقوف على وفرة الإنتاج والمخزون الغذائي ومراقبة استقرار الأسعار.
واستهدفت الجولات الرقابية مزارع إنتاج البيض في غرب مدينة نجران، وشركات إنتاج الدجاج المبرد والمجمد في كلٍّ من: الحصينية وحمى؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات ومراقبة المخزون والإنتاج الغذائي من منتجات البيض والدجاج؛ لضمان استمرارية تغذية الأسواق بالمنتجات وعدم التلاعب بالأسعار.
وأكّدت التجارة استمرارية الجولات التفتيشية لمراقبة وفرة السلع وسلاسل الإمداد، ولضمان عدم التلاعب بالأسعار، ورصد المخالفين وتطبيق الغرامات على المتجاوزين.وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد
"تجارة نجران" تنفذ جولات رقابية على مزارع الدواجنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-07
نفّذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، جولات رقابية على شركات ومزارع الدواجن وإنتاج البيض بالمنطقة؛ للوقوف على وفرة الإنتاج والمخزون الغذائي ومراقبة استقرار الأسعار.
واستهدفت الجولات الرقابية مزارع إنتاج البيض في غرب مدينة نجران، وشركات إنتاج الدجاج المبرد والمجمد في كلٍّ من: الحصينية وحمى؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات ومراقبة المخزون والإنتاج الغذائي من منتجات البيض والدجاج؛ لضمان استمرارية تغذية الأسواق بالمنتجات وعدم التلاعب بالأسعار.
وأكّدت التجارة استمرارية الجولات التفتيشية لمراقبة وفرة السلع وسلاسل الإمداد، ولضمان عدم التلاعب بالأسعار، ورصد المخالفين وتطبيق الغرامات على المتجاوزين.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
06:32 PM
أكدت الاستمرار بمراقبة وفرة السلع وعدم التلاعب بالأسعار
نفّذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، جولات رقابية على شركات ومزارع الدواجن وإنتاج البيض بالمنطقة؛ للوقوف على وفرة الإنتاج والمخزون الغذائي ومراقبة استقرار الأسعار.
واستهدفت الجولات الرقابية مزارع إنتاج البيض في غرب مدينة نجران، وشركات إنتاج الدجاج المبرد والمجمد في كلٍّ من: الحصينية وحمى؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات ومراقبة المخزون والإنتاج الغذائي من منتجات البيض والدجاج؛ لضمان استمرارية تغذية الأسواق بالمنتجات وعدم التلاعب بالأسعار.
وأكّدت التجارة استمرارية الجولات التفتيشية لمراقبة وفرة السلع وسلاسل الإمداد، ولضمان عدم التلاعب بالأسعار، ورصد المخالفين وتطبيق الغرامات على المتجاوزين.
، "تجارة نجران" تنفذ جولات رقابية على مزارع الدواجن ،
المصدر : الخليج 365
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