محمد بن مسعود - الدمام - توفي عم الحكم الدولي السابق، محمد النوفل، والد زوجته، إبراهيم محمد النوفل. "الخليج 365" تتقدّم بالتعازي لأسرة "النوفل" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وفاة عم الحكم الدولي "النوفل" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-07 توفي عم الحكم الدولي السابق، محمد النوفل، والد زوجته، إبراهيم محمد النوفل. "الخليج 365" تتقدّم بالتعازي لأسرة "النوفل" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. Advertisements 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 06:19 PM توفي عم الحكم الدولي السابق، محمد النوفل، والد زوجته، إبراهيم محمد النوفل. "الخليج 365" تتقدّم بالتعازي لأسرة "النوفل" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. ، وفاة عم الحكم الدولي "النوفل" ،

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