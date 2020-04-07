شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأنشطة الجديدة المستثناة من «منع التجول» 24 ساعة؟ والان نبدء بالتفاصيل

استثنى قرار وزارة الداخلية بمنع التجول على مدار24 ساعة عدداً جديداً من الأنشطة، وهي: 1- خدمات المطاعم للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو إسطولها الخاص حتى الساعة 10 مساء. 2- مغاسل الملابس Advertisements 3- ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي والدواجن والأسماك 4- مراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات داخل محطات الوقود 5- العاملون في الجمعيات الخيرية والمتطوعين ومراكز الأحياء.

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