شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سكان الرياض يلتزمون بمنع التجول على مدار 24 ساعة يومياً والان نبدء بالتفاصيل

شهدت الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمدينة الرياض اليوم التزام المواطنين والمقيمين وانضباطهم بالتقيد بمنع التجول على مدار (24) ساعة يومياً، استشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والوسائل الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وتأكيداً على مدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه الإجراءات لاحتواء فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. بالتجول في مختلف الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمدينة الرياض لتوثيق الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، التي ظهرت خالية من حركة السيارات والمارة، وتعزيز الانتشار الأمني من الجهات التابعة لوزارة لداخلية بين المدن الرئيسة بمساندة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

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