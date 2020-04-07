شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: 272 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

- متحدث الخارجية: تيسير الصعوبات لعودة المواطنيين من الخارج والأولوية لبعض الفئات

- متحدث الاتصالات: نسبة استهلاك الفرد من البيانات في المملكة 3 أضعاف العالمي

- متحدث الغذاء والدواء: 35 مصنعاً تعمل فى إنتاج المعقمات

أعلن متحدث الصحة د. محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فايروس كورونا الجديد، تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة.

وقال أنه تعافى 64 حالة جديدة في المملكة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 615 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 41 حالة.

وأضاف العبدالعالي لوحظ انتشار الفيروس لدى مجموعة من العمال المقيمين ونعمل على إيصال الرسالة بلغتهم.

Advertisements

فيما قال متحدث وزارة الخارجية: أطلقنا منصة للراغبين في العودة إلى المملكة، ونعمل على تيسير جميع الصعوبات لعودة المواطنين من خارج المملكة، وستكون هناك أولوية لطلب العودة للمملكة من فئات كبار السن وأصحاب الظروف الصحية الطارئة والحالات الإنسانية ولذوي الاحتياجات الخاصة ومن يحملون تذاكر سفر ملغاة.

وأشار إلى أن عودة المواطنين من الخارج سيكون عبر 8 خطوات تشترك بها بعثات المملكة لتسهيل العودة، ونقاط وصول المواطنين إلى المملكة ستكون بمدينة الرياض وجدة والدمام.

ومن جانبه قال متحدث الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن عدد المصانع المنتجة للمعقمات 35 مصنعا، وتم استقبال قرابة الـ 70 ألف طلب عبر الاتصال المباشر والقنوات البديلة المتاحة، كما أجرينا 1000 اختبار للمنتجات الغذائية و140 عينة دوائية و 137 جهازا طبيا ، وتحليل 277 عينة من المعقمات وتسريع عملية التحليل إلى 45 دقيقة.

وقال متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: هناك استخدام كبير لخدمات الاتصال بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية زادت نسبة استهلاك الفرد من البيانات في المملكة 3 أضعاف الفرد العالمي، والهيئة الآن تجني ثمار استثمار المملكة في البنية التحتية منذ 3 سنوات.

واضاف، تم زيادة تطبيقات التوصيل إلى 20 تطبيق مسجل لدىنا وأنه منذ بدء قرار منع التجول زادت عدد طلبات التوصيل بنسبة 54% وبالتالي زيادة نسبة الطلبات المنفذة من مندوبين سعوديين إلى 65%.