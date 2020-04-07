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أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاء في المحكمة العليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتسمية (10) من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم: أحمد بن سعد الزهراني، إبراهيم بن محمد العسكر، سعد بن سعود البديع، عيسى بن راشد القعيمي، علي بن سمحان الأحمري، عبدالله بن شديد البشري، سعد بن محمد المنيف، سعد بن محمد الهزاني، عقيل بن طراد الشمري، وأحمد بن محمود الأزوري.

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وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، مشيرا إلى أن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوما بعد يوم.

وقال: إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعما للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلا المولى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم المقبل.

ورفع الأعضاء من جانبهم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء.