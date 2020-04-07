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قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء: إن معظم بلدان الشرق الأوسط، تشهد زيادة يومية مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بكورونا، لكن فرصة احتواء التفشي في المنطقة لا تزال موجودة، طبقاً لـ "بي بي سي".
وأكدت المنظمة تسجيل ما يتجاوز 77 ألف إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تشمل بلدان الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي لكنها لا تضم تركيا.
وقال ريتشارد برينان مدير الطوارئ في المكتب الإقليمي للمنظمة أن نحو 78 بالمائة من هذه الإصابات في إيران، فيما سجلت بقية البلدان الأخرى أقل من أربعة آلاف إصابة ومعظمها شهد أقل من ألف إصابة.
وأضاف "برينان" أن معدل الوفاة في المنطقة يماثل المعدل العالمي، مضيفاً أن هناك مؤشرات مشجعة على استقرار معدل الحالات الجديدة في إيران في الأيام الماضية على الرغم من أن هناك بلدانا أخرى تواجه خطر زيادة الحالات.
وتابع: "في جميع البلدان الأخرى نشهد في معظم الأحيان زيادة مقلقة في عدد الحالات يوما بعد يوم".
وصرح: "نحتاج بالفعل لمنهج شامل لطريقة تعزيز إجراءات الصحة العامة التي أثبتت فاعليتها مثل الرصد المبكر والفحص المبكر وعزل المصابين".
فيروس كورونا الجديد
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 06:03 PM
سجلت 77 ألف إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة"الصحة العالمية": فرصة احتواء انتشار كورونا في بلدان الشرق الأوسط لا تزال موجودة
قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء: إن معظم بلدان الشرق الأوسط، تشهد زيادة يومية مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بكورونا، لكن فرصة احتواء التفشي في المنطقة لا تزال موجودة، طبقاً لـ "بي بي سي".
وأكدت المنظمة تسجيل ما يتجاوز 77 ألف إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تشمل بلدان الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي لكنها لا تضم تركيا.
وقال ريتشارد برينان مدير الطوارئ في المكتب الإقليمي للمنظمة أن نحو 78 بالمائة من هذه الإصابات في إيران، فيما سجلت بقية البلدان الأخرى أقل من أربعة آلاف إصابة ومعظمها شهد أقل من ألف إصابة.
وأضاف "برينان" أن معدل الوفاة في المنطقة يماثل المعدل العالمي، مضيفاً أن هناك مؤشرات مشجعة على استقرار معدل الحالات الجديدة في إيران في الأيام الماضية على الرغم من أن هناك بلدانا أخرى تواجه خطر زيادة الحالات.
وتابع: "في جميع البلدان الأخرى نشهد في معظم الأحيان زيادة مقلقة في عدد الحالات يوما بعد يوم".
وصرح: "نحتاج بالفعل لمنهج شامل لطريقة تعزيز إجراءات الصحة العامة التي أثبتت فاعليتها مثل الرصد المبكر والفحص المبكر وعزل المصابين".
، "الصحة العالمية": فرصة احتواء انتشار كورونا في بلدان الشرق الأوسط لا تزال موجودة ،
المصدر : الخليج 365
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