محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع إجمالي الوفيات في المستشفيات إلى 5655 أعلنت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا وفاة 758 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ بسبب فيروس كورونا في إنجلترا. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة في المستشفيات في إنجلترا إلى 5655، ارتفاعاً من 4897 في نفس الوقت يوم الاثنين. فيروس كورونا الجديد 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 06:00 PM Advertisements ليرتفع إجمالي الوفيات في المستشفيات إلى 5655 بريطانيا: وفاة 758 شخصا بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة بريطانيا: وفاة 758 شخصا بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة أعلنت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا وفاة 758 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ بسبب فيروس كورونا في إنجلترا. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة في المستشفيات في إنجلترا إلى 5655، ارتفاعاً من 4897 في نفس الوقت يوم الاثنين. الكلمات المفتاحية ، بريطانيا: وفاة 758 شخصا بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة ،

المصدر : الخليج 365

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