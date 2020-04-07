، "الصحة الفلسطينية": 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة لـ260 ،

محمد بن مسعود - الدمام - جميع حالات المصابين مستقرة ويخضعون للمراقبة الطبية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، من بينها رضيع عمره سنة من قرية الجديرة شمال غرب القدس المحتلة نُقلت له العدوى من والديه، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 260 مصاباً، بعد تسجيل إصابة أخرى في قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال المدير العام للرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة في الإيجاز الصباحي حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" اليوم: إن الإصابات الجديدة توزعت على قرى بدو والجديرة وقطنة شمال غرب القدس المحتلة، وقرية دير جرير شرق رام الله، موضحاً أن جميع حالات المصابين مستقرة ويخضعون للمراقبة الطبية باستمرار.

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