محمد بن مسعود - الدمام - عبر لوحات توعوية في الشوارع والطرق السريعة نفّذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، برنامجًا وقائيًّا للتحذير من الانحرافات الفكرية والانتماءات الحزبية. يأتي ذلك ضمن برنامج النشر الوقائي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية "قيم". وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن الاستفادة من الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والهادفة إلى توعية المجتمع؛ إحدى مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تحقيقًا لتطلُّعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتكثيف الأعمال بالوسائل المتاحة.

فيروس فيروس كورونا الجديد 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 05:45 PM Advertisements عبر لوحات توعوية في الشوارع والطرق السريعة هيئة الأمر بالمعروف بالطائف تنشر برنامجًا وقائيًّا للتحذير من الانحرافات الفكرية هيئة الأمر بالمعروف بالطائف تنشر برنامجًا وقائيًّا للتحذير من الانحرافات الفكرية نفّذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، برنامجًا وقائيًّا للتحذير من الانحرافات الفكرية والانتماءات الحزبية. يأتي ذلك ضمن برنامج النشر الوقائي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية "قيم". وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري: إن الاستفادة من الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والهادفة إلى توعية المجتمع؛ إحدى مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تحقيقًا لتطلُّعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتكثيف الأعمال بالوسائل المتاحة.

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