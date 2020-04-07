محمد بن مسعود - الدمام - في إطار توفير الإعانات المالية والغذائية للفقراء بدأت جمعية "البر" الخيرية بالشرائع، الثلاثاء، توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة لديها، ضمن أهداف الجمعية لتوفير الإعانات المالية والغذائية للفقراء والمحتاجين. وحرصت الجمعية بأن تشمل هذه المساعدات الغذائية جميع المستفيدين المسجلين لديها، وتلبية احتياجاتهم من خلال تأمين مكونات السلة الأكثر أهمية طبقاً للمواصفات. كما تستعد الجمعية، خلال الفترة المقبلة، لتقديم المزيد من الدعم عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ضمن خطتها السنوية والتي تستهدف الأسر لمساندتهم والتخفيف عنهم. بر الشرائع بر الشرائع 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 05:44 PM Advertisements في إطار توفير الإعانات المالية والغذائية للفقراء "بر الشرائع" تبدأ توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة "بر الشرائع" تبدأ توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة بدأت جمعية "البر" الخيرية بالشرائع، الثلاثاء، توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة لديها، ضمن أهداف الجمعية لتوفير الإعانات المالية والغذائية للفقراء والمحتاجين. وحرصت الجمعية بأن تشمل هذه المساعدات الغذائية جميع المستفيدين المسجلين لديها، وتلبية احتياجاتهم من خلال تأمين مكونات السلة الأكثر أهمية طبقاً للمواصفات. كما تستعد الجمعية، خلال الفترة المقبلة، لتقديم المزيد من الدعم عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ضمن خطتها السنوية والتي تستهدف الأسر لمساندتهم والتخفيف عنهم. الكلمات المفتاحية ، "بر الشرائع" تبدأ توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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