مؤسسة النقد توجه البنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الإلكترونية

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الثلاثاء، البنوك وشركات التمويل، إلى قبول الصكوك العقارية الإلكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونيًا، مع التحقق منها عبر منصة (واثق) أو بوابة وزارة العدل (ناجز).
وأوضحت مؤسسة النقد- عبر حسابها بتويتر- في تعميم موجه إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة: أن التوجيه أعلاه، جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونيًا؛ دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين؛ وفقًا للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني؛ بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقية، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.
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