أمير الباحة يشيد بجهود الهلال الأحمر بتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

أشاد الأمير «حسام بن عبدالعزيز بن سعود» أمير منطقة الباحة، بأعمال الفرق الميدانية من الجهات الحكومية بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن منطقة الباحة تشهد العديد من المبادرات الكبيرة على مدار الساعة، وسط استنفار جميع القطاعات لتقديم كل المساعدات لأهالي الباحة، الذين تضرروا من هذه الجائحة.
واطلع الأمير على معرض الجهات الحكومية، الذي أُقيم بدور النخلة بمدينة الباحة، التي تبرز من خلالها الجهود التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية من تدابير واحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن الجهات المتواجدة، استمع إلى شرح مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي خالد محمد الغامدي عن الجهود، التي يقوم بها فرع الهلال الأحمر السعودي ومواجهته لتصدي فيروس كورونا بجاهزية 15 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة لاستقبال الحالات الطارئة بالمنطقة بالاتصال بعمليات الهلال الأحمر 997 أو من خلال تطبيق «اسعفني».
وشكر أمير منطقة الباحة، الهلال الأحمر على ما يقدمه بالمنطقة من جهود.
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