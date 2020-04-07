أطلقت مؤسسة الدكتور محمد بن مران الاجتماعية والثقافية الخيرية حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (Covid-19) بالتعاون مع بلدية ومستشفى محافظة وادي الدواسر، ومطابع لمسة محترف، وذلك من خلال تفعيل حساباتها في هذا الشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتركيب اللوحات التوعوية في ميادين وشوارع محافظة وادي الدواسر الرئيسية.
واشتملت الحملة على التعريف بأهم أعراض الفيروس، وطرق انتقاله، وما يتوجب فعله في حال اشتباه الإصابة به، بالإضافة إلى دور المؤسسة الاجتماعي ومقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية في التصدي لهذه الجائحة، وكيفية الوقاية منها.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. الصحة توجه نصائح توعوية للممارسين الصحيين لتجنب العدوى.. «صحتكم تهمنا»
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حملة توعوية لمؤسسة محمد بن مران الاجتماعية للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.