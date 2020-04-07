بالصور.. حملة توعوية لمؤسسة محمد بن مران الاجتماعية للوقاية من كورونا

أطلقت مؤسسة الدكتور محمد بن مران الاجتماعية والثقافية الخيرية حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (Covid-19) بالتعاون مع بلدية ومستشفى محافظة وادي الدواسر، ومطابع لمسة محترف، وذلك من خلال تفعيل حساباتها في هذا الشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتركيب اللوحات التوعوية في ميادين وشوارع محافظة وادي الدواسر الرئيسية.

واشتملت الحملة على التعريف بأهم أعراض الفيروس، وطرق انتقاله، وما يتوجب فعله في حال اشتباه الإصابة به، بالإضافة إلى دور المؤسسة الاجتماعي ومقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية في التصدي لهذه الجائحة، وكيفية الوقاية منها.

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