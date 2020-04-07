علمت "عاجل" من مصادرها، أنه تقرر تقديم وقت بدء منع التجوّل بمنطقة جازان إلى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 14 / 8 / 1441هـ الموافق 7 أبريل 2020م حتى إشعار آخر.
وأضافت المصادر أن القرار جاء في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية.
وذكرت المصادر أن القرار يستثني الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: تقديم موعد منع التجوّل إلى الثالثة عصرًا بمنطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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