القبض على مواطن أحضر حلّاقَا وجزارًا إلى مقر إقامته بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، ضبط مواطن ثلاثيني أحضر حلّاقا وجزارًا لمقر إقامته، بالمخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، أسفرت عن القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر) لإحضاره حلّاقًا وجزارًا لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية بحقه.

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