الخارجية: الأولوية لـ5 فئات في طلب العودة للمملكة

أعلنت وزارة الخارجية، أن الأولوية لطلب العودة للمملكة ستكون لكبار السن ولأصحاب الظروف الصحية الطارئة، والحالات الإنسانية ولذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يحملون تذاكر سفر ملغاة. وأعلن المتحدث الرسمي للوزارة، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن مركز «آمر» يسهّل إجراءات عودة من فقد جواز سفره، بينما ستكون نقاط وصول المواطنين إلى المملكة ستكون مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وسيتم العمل على تيسير جميع الصعوبات لعودة المواطنين من الخارج، كما تم إطلاق منصة للراغبين في العودة. اقرأ ايضأ : وزير الصحة: للأسف البعض لم يطبق شعار كلنا مسؤول.. ونحن بحاجة إلى إجراءات إضافية لحماية مجتمعنا من كورونا القبض على مواطن أحضر حلّاقَا وجزارًا إلى مقر إقامته بالرياض

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