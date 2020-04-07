بالفيديو.. معلم فرنسي: محظوظ لتواجدي بالسعودية.. والحكومة اتخذت 3 إجراءات مهمة لمواجهة كورونا

أشاد معلم فرنسي، يعمل ويقيم في المنطقة الشرقية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، معتبرًا أنه يشعر بأنه محظوظ لوجوده بالمملكة.

وظهر المعلم الفرنسي ويدعى إيريك، في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أنه يعمل مدرسًا للغة الفرنسية بالخبر، قائلًا إنه يعتبر نفسه محظوظًا لتواجده في السعودية خلال انتشار كورونا بالعالم.

وأكد المعلم الفرنسي أنه يشعر بالاطمئنان من تعامل السعودية مع الوباء، مشيرًا إلى أنها أغلقت في وقت مبكر المدارس والمحلات، وكذلك مكة والمدينة، لتقليل التجمعات وبالتالي تقليل انتشار الفيروس.

وتحدث «إيريك» عن 3 أمور محددة اتخذتها السعودية تجاه كورونا وهي:

أولًا: الإجراءات الصارمة لتقليل التجمعات ومنع التجول ومنع الانتقال بين المناطق، وهو ما منح الثقة في الحكومة وجديتها في التعامل مع الوباء.

ثانيًا: ما قامت به المملكة من تقديم العلاج المجاني للمواطنين والوافدين حتى المخالفين لنظام الإقامة، حيث يتلقى الجميع العلاج في المستشفيات دون تمييز.

ثالثًا: الاستمرار في العمل والتعليم «عن بعد»، موضحًا أنه يقوم بعمله مع تلاميذه «عن بعد»، ولم ينقطع العمل، وهو ما يدل على بذل جهد كبير لاستمرار العملية التعليمية.

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