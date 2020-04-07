«هدف» يودع 22 مليون ريال في حسابات مستفيدي «دعم معلمي المدارس الأهلية»

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الثلاثاء، 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية البالغ عددهم 9138 معلمًا ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020م.

وأوضح (هدف)، أنه تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432 هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتاريخ 02/07/ 1432 هـ، لمدة 5 سنوات.

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ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.

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