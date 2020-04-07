شرطة الرياض تقبض على 53 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بحي المهدية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 53 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بحي المهدية، جميعهم من الجنسية الإثيوبية.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري.

وذكر التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة بحي المهدية غربي العاصمة الرياض أوكارًا للاختباء، فقد تم الوقوف على تلك المواقع والقبض على (53) مخالفًا لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الإثيوبية، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.