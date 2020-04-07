السعودية اليوم / التزام المواطنين والمقيمين في تبوك بتطبيق أمر منع التجول 24 ساعة



تبوك 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

وثقت وكالة الأنباء

ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولوياتها واهتماماتها.

// انتهى //

17:01ت م

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تبوك 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية اليوم، تطبيق والتزام المواطنين والمقيمين في مدينة تبوك بأمر منع التجول على مدى 24 ساعة يوميا، الذي اُتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولوياتها واهتماماتها.// انتهى //17:01ت م0132

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