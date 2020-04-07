السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 162 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

سجلت بلجيكا 162 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس

وقال المتحدث المكلف بإعلان البيانات الخاصة بكورونا إيمانويل أندريه: إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس وتم إدخالهم إلى المستشفى في تراجع في البلاد، موضحا أن الفحوصات كشفت يوم أمس إصابة 1380 شخصا بكورونا، دخل 314 منهم إلى المستشفيات، ليصبح مجموع من يرقدون في المستشفيات 6012 حالة.

// انتهى //

16:53ت م

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بروكسل 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسجلت بلجيكا 162 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى أكثر من ألفي حالة.وقال المتحدث المكلف بإعلان البيانات الخاصة بكورونا إيمانويل أندريه: إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس وتم إدخالهم إلى المستشفى في تراجع في البلاد، موضحا أن الفحوصات كشفت يوم أمس إصابة 1380 شخصا بكورونا، دخل 314 منهم إلى المستشفيات، ليصبح مجموع من يرقدون في المستشفيات 6012 حالة.// انتهى //16:53ت م0130

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